Shiv Sena लीडर ने दिखाई आंकड़ों की बाजीगरी, मुंबई में Pratap Sarnaik के पोस्टर चर्चा का विषय

भाजपा ने यहां 78 सीटों पर जीत हासिल की है, जो पिछले चुनाव की तुलना में 17 ज्यादा हैं। वहीं, कांग्रेस के 13 उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे गठबंधन को यहां भी बड़ा झटका लगा है। शिंदे के जीतने वाले उम्मीदवारों में वार्ड 11 से वंदना पाटिल, वार्ड 24 से शर्मिला बगाजी और डिमेलो फ्रीडा शामिल हैं। इसके अलावा, पार्टी को किसी भी सीट पर जीत नहीं मिली है। शिवसेना ने यहां 81 सीटों पर चुनाव लड़ा था। सियासी जानकारों का कहना है कि मीरा-भायंदर में शिवसेना के कमजोर प्रदर्शन के लिए कहीं न कहीं प्रताप सरनाईक भी जिम्मेदार हैं। चुनाव पूर्व भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता के साथ उनकी जुबानी जंग सुर्खियों में रही थी। इसलिए अब आंकड़ों की बाजीगरी वाले पोस्टर लगवाकर ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं।