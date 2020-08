Apple ने Saudi Aramco को पछाड़ा, एक बार फिर बनी World's Most Valuable Company

नई दिल्ली। बीते कुछ दिनों से देश में मुकेश अंबानी उनकी कंपनी रिलायंस इंस्ट्रीज, उसके शेयर्स और उसके मार्केट कैप की बात कर रहे हैं। अगर बात ग्लोबल लेवल पर की जाए तो एक और ऐसी कंपनी है जिसने कोरोना वायरस को पूरी तरह से मात दी है। वो कंपनी है एप्पल। एप्पल ( Apple Share Price ) ने अपने शेयरों में इस दौरान 40 फीसदी से ज्यादा इजाफा किया है और एक बार फिर से दुनिया की सबसे कीमती या यूं कहें कि मूल्यवान कंपनी ( Apple Most Valuable Company in the World ) बन गई है। इससे पहले सऊदी अरब की तेल कंपनी सऊदी अरामको ( Saudi Aramco ) सबसे मूल्यवानल कंपनी थी, जिसने पहले एप्पल को ही पछाड़ा था, लेकिन कोरोना वायरस के दौरान ऑयल की कीमत और खपत दोनों ही कम होने के कारण कंपनी को काफी नुकसान हुआ और मार्केट कैप में भी असर देखने को मिला।

दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनी एप्पल

कोरोना वायरस महामारी के बावजूद साल की शुरुआत में बेहतर नतीजे के साथ आने के बाद टेक जाएंट एप्पल अब सऊदी अरब की तेल कंपनी सऊदी अरामको को पछाड़ कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी की लिस्ट में पहले पायदान पर आ गई है। अब कंपनी का मार्केट कैप 184,000 करोड़ डॉलर है।

कंपनी के शेयरों में 11 फीसदी का उछाल

विदेशी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बेहतर कारोबार के साथ एप्पल के शेयरों में शुक्रवार तक 11 फीसदी तक का उछाल देखने को मिला है। इसी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी को पीछे करते हुए एप्पल सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। सऊदी अरामको की मार्केट कैप फिलहाल 176,000 करोड़ डॉलर है।

इस साल एप्पल किया इतना कारोबार

कोरोना वायरस महामारी के कारण एप्पल की सप्लाई चेन प्रभावित हुई थी और इसके चलते आईफोन निर्माण कंपनी को दुनियाभर में अपने सारे रिटेल स्टोर्स भी बंद रखने पड़े लेकिन इन सबके बावजूद कंपनी के शेयरों में इस साल 44 फीसदी तक की बढ़त रही। ऐप्पल ने अपने वित्त वर्ष 2020 की तीसरी तिमाही में 59.70 अरब डॉलर का कारोबार किया है जो पिछले साल की तिमाही से 11 फीसदी ज्यादा है।