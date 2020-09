अब गूगल स्नैपशॉट आपको याद दिलाएगा दिन भर की जरूरी बातें

ऐसे करें गूगल स्नैपशॉट उपयोग

इस सेवा का उपयोग करने के लिए गूगल ने एक नया वॉयस कमांड (New Voice Command) बनाया है। बस आपको अपने मोबाइल में गूगल असिस्टेंट शुरू कर कहना होगा 'Google show me my day'। हालांकि यह सुविधा अभी उन्हीं मोबाइल पर उपलब्ध है जो मोबाइल उपयोग में अंग्रेजी भाषा का उपयोग अपनी डिफॉल्ट भाषा (Default Language) के रूप में करते हैं। आने वाले महीनों में इस कमांड को अन्य भाषाओं में भी विकसित किया जाएगा। स्नैपशॉट का उपयोग करने के लिए नीचे बाएं कोने पर आइकन पर टैप करना होगा। इसकी सहायता से आप अपने आगामी दिनों के कार्यक्रम, लोगों के जन्मदिन, छुट्टियां और जरूरी मीटिंग्स के लिए गूगल को याद दिलाने के लिए सेट कर सकते हैं। इतना ही नहीं आप इसके जरिए जन्मदिन की शुभकामनाओं का संदेश और गाना भी भेज सकते हैं। इतना ही नहीं यह आपके रुचि के रेस्तरां, शॉपिंग मॉल और हैडलाइंस-वीडियोज भी दिखाएगा। कोरोना वायरस (Corona Virus Covid-19) से बचाव के लिए एलर्ट फीचर भी उपलब्ध है।