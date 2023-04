अनचाहे कॉल्स और एसएमएस से अब मिलेगा छुटकारा, TRAI का बड़ा कदम

अनचाहे कॉल्स और एसएमएस से अब मिलेगा छुटकारा, TRAI का बड़ा कदम

नई दिल्लीPublished: Apr 27, 2023 12:16:25 pm Submitted by: Tanay Mishra

No More Unwanted Spam Calls And SMS: अक्सर ही लोगों के फोन पर अनचाहे कॉल्स और एसएमएस आते हैं। इनसे लोगों को काफी परेशानी भी होती है। कई एसएमएस तो फ्रूड लिंक वाले भी होते हैं जिनसे धोखाधड़ी की भी रिस्क रहती है। पर अब जल्द ही इनसे छुटकारा मिलेगा।

No more unwanted calls or spams sms