LinkedIn के अलावां अब X से भी मिलेगी नौकरी, जानें Elon Musk का मास्टर प्लान!

आपको बता दें कि कंपनी ने इस फीचर को पिछले साल लॉन्च किया था, जहां रिक्रूटर्स और कंपनियां अपनी जॉब की लिस्टिंग करती हैं। पहले इसे बीटा वर्जन में लॉन्च किया गया था जो कुछ यूजर्स के लिए था, लेकिन अब सभी यूजर्स इसका इसका उपयोग कर पाएंगे। चलिए डिटेल में इस फीचर के बारे में समझते हैं।

How it Works: कैसे करता है काम? X का यह नया हायरिंग फीचर जो पहले कुछ लोगों के लिए था वहीं अब मुख्य तौर पर उन संस्थानों के लिए डिजाइन किया गया है जो प्लेटफॉर्म पर वेरिफाइड हैं। कंपनी ने पहले इस हायरिंग फीचर को बीटा वर्जन में टेस्ट किया था, जो कंपनियों और कैंडिडेट्स दोनों को उनके लिए नौकरी के सही अवसर तलाशने में मदद करता है।