Garba Night Glam 2024 : प्रतिभागी सीखेंगे मॉर्डन और पारंपरिक गरबा के नए स्टाइल और स्टेप्स

Get ready to garba , jaipur style क्यूआर कोड से भी रजिस्ट्रेशन(Registration with QR code too) डांडिया ट्रेनिंग वर्कशॉप के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन और ऑनलाइन करा सकते हैं। ऐसे में क्यूआर कोड स्कैन करके भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए मो. नंबर 9928015903 पर संपर्क करें। रजिस्ट्रेशन के समय दो पासपोर्ट साइज फोटो जरूरी है।

कुल आठ बैच बनाये जायेंगे (A total of eight batches will be made) ट्रेनिंग वर्कशॉप 15 सितंबर से शुरू होगी, जो 4 अक्टूबर तक चलेगी। वर्कशॉप जेएलएन मार्ग स्थित जेनपेक्ट के सामने ‘मैरिज पैराडाईज’ में होगी। वर्कशॉप में आठ बैच बनाए गए हैं। इनमें तीन बैच महिलाओं के लिए हैं।