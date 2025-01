Healthy tea snacks: चाय की चुस्की के साथ बिस्किट छोड़ें, ट्राई करें ये हेल्दी और स्वादिष्ट नाश्ता, जो सेहत और मूड दोनों का ख्याल रखे

चाय के साथ गरमा गर्म ओट्स चीला (Hot Oats Cheela with Tea) Swap biscuits for healthy snacks with your tea ओट्स में फाइबर और प्रोटीन की मात्रा भरपूर पाई हैं, जो आपको लंबे समय तक शरीर में ऊर्जा को बनाये रखता हैं। ओट्स का चीला बनाने के लिए आप इसमें अपने पसंद की सब्जियां लें जेसे पनीर या दही मिला सकते हैं। यह नाश्ता न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि आपके पाचन तंत्र के लिए भी अच्छा होता है। ओट्स में फाइबर और प्रोटीन की मात्रा भरपूर पाई हैं, जो आपको लंबे समय तक शरीर में ऊर्जा को बनाये रखता हैं। ओट्स का चीला बनाने के लिए आप इसमें अपने पसंद की सब्जियां लें जेसे पनीर या दही मिला सकते हैं। यह नाश्ता न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि आपके पाचन तंत्र के लिए भी अच्छा होता है।

चाय के साथ हेल्दी स्प्राउट्स सलाद (Healthy Sprouts Salad with Tea) Healthy and tasty snacks स्प्राउट्स यानी अंकुरित अनाज सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। स्प्राउट्स में आयरन, प्रोटीन, फाइबर और विटामिन C मात्रा भरपूर होते हैं, जो शरीर को आवश्यक पोषण प्रदेते हैं।इन्हें आप सलाद में डालकर खा सकते हैं। इसके साथ आप ताजे खीरे, टमाटर, प्याज, और नींबू का रस डालकर इसे और भी स्वादिष्ट बना सकते हैं। यह नाश्ता हल्का और पौष्टिक होता है।

चाय और स्वादिष्ट वेजिटेबल सैंडविच (Tea and Delicious Vegetable Sandwich) Tea and Delicious Vegetable Sandwich सैंडविच एक आसान और स्वादिष्ट नाश्ता है। इसमें अपनी पसंद की सब्जियों जैसे कि टमाटर, खीरा, प्याज, और लेट्यूस के साथ सैंडविच बना सकते हैं। आप इसमें थोड़ा-सा पनीर या चिकन भी मिला सकते हैं। यह नाश्ता आपको जरूरी विटामिन और मिनरल्स देता है। साथ ही, सैंडविच के साथ चाय का स्वाद और भी बढ़ जाता है।