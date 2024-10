Navratri Special Lal Par Saree: दुर्गा पूजा में क्यों खास है लाल पार साड़ी ,जानें इसके पीछे की कहानी

Navratri Special Lal Par Saree: Discover why the Lal Par Saree is a symbol of devotion during Durga Puja महिलाएं इस अवसर पर विशेष रूप से सजने-संवरने का आनंद उठाती हैं, और बंगाल की पारंपरिक लाल पार साड़ी एक लोकप्रिय विकल्प बन जाती है। यदि आप दुर्गा पूजा के लिए इस खूबसूरत साड़ी को पहनना चाहती हैं, तो इसके बारे में जान लेना महत्वपूर्ण है। हम आपको लाल पार साड़ी की विशेषताएं और इसे पहनने का सही तरीका बताएंगे। महिलाएं इस अवसर पर विशेष रूप से सजने-संवरने का आनंद उठाती हैं, और बंगाल की पारंपरिक लाल पार साड़ी एक लोकप्रिय विकल्प बन जाती है। यदि आप दुर्गा पूजा के लिए इस खूबसूरत साड़ी को पहनना चाहती हैं, तो इसके बारे में जान लेना महत्वपूर्ण है। हम आपको लाल पार साड़ी की विशेषताएं और इसे पहनने का सही तरीका बताएंगे।

क्या है रंग का महत्व (What is the importance of color?) लाल रंग नारी शक्ति का प्रतीक है, जबकि सफेद रंग शुद्धता को दर्शाता है। इस साड़ी को पहनने से महिलाओं में गरिमा और Elegance झलकती है। ये साड़ियां आमतौर पर सूती, तांत या रेशम की बनी होती हैं, जो बेहद आरामदायक होती हैं।

साड़ी पहनने का तरीका (How to wear saree) साड़ी पहनने से पहले आपको पेटीकोट और ब्लाउज पहनना होगा। फिर, लाल पार साड़ी को दाईं तरफ से कमर पर लपेटना शुरू करें। पल्लू को पीछे की ओर रखें और साड़ी को कमर के चारों ओर लपेटें। इसे पेटीकोट में अच्छी तरह से टच करें ताकि यह बाहर न आए।