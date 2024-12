Rose moisturizer: गुलाब की पंखुड़ियों का ऐसे करें इस्तेमाल, घर पर बनाएं होममेड विंटर मॉइस्चराइजर

गुलाब के फायदे ग्लोइंग स्किन के लिए (Benefits of rose for glowing skin) गुलाब की पंखुड़ियों में एंटीऑक्सिडेंट और हाइड्रेटिंग गुण होते हैं जो त्वचा को सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाते हैं। सर्दी के मौसम में त्वचा की खास देखभाल के लिए रोज मॉइस्चराइजर आपकी मदद कर सकता है। यह न केवल स्किन का ख्याल रखता है, बल्कि त्वचा को खूबसूरत पिंक ग्लो भी दे सकता है।

बनाने की आसान विधि (Easy method to make) सबसे पहले फ्रेश गुलाब की पंखुड़ियां लें और अच्छे से साफ कर लें।अब एक बर्तन में पंखुड़ियों को तोड़कर गुनगुने पानी में उबालें, ताकि गुलाब का अर्क निकल जाए।उबले हुए गुलाब के अर्क को ठंडा कर लें और उसमें शहद, ग्लिसरीन और नारियल तेल डालें। फिर उसमें गुलाब का अर्क और नींबू का रस डालकर अच्छी तरह से सामग्री को मिला लें।अब बने हुए मिश्रण को एक एयरटाइट कंटेनर में भरकर फ्रिज में रख सकते हैं।

इस्तेमाल करने का सही तरीका (Correct way to use) नहाने के बाद त्वचा ज्यादा रूखी लगती है। बने हुए मॉइस्चराइजर को चेहरे, गर्दन और हाथों पर लगाएं। इससे आपकी त्वचा सॉफ्ट होने के साथ स्किन टोन भी निखरेगा। यह प्राकृतिक गुलाब मॉइस्चराइजर ठंड के मौसम में त्वचा को हाइड्रेटेड रखेगा और ताजगी भी देगा।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।