अमूल और मदर डेयरी के बाद 16 जुलाई से पराग का दूध भी महंगा, अन्य दुग्ध उत्पादन भी होंगे महंगे!

After Amul and Mother Dairy Parag hiked price by rupees 2 from 16 july- महंगाई हर रोज नए वार कर रही है। पेट्रोल-डीजल और अमूल (Amul) और मदर डेयरी (Mother Dairy) की कीमतों में इजाफे के बाद उत्तर प्रदेश में पराग (Parag) ने भी दूध के दाम दो रुपये प्रति लीटर की दर से बढ़ा दिए हैं।