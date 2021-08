थप्पड़ गर्ल के बाद राजधानी में चप्पल लेडी का वीडियो वायरल, किराया मांगने पर सरेआम पिटाई

After One Thappad incident another Slap Incident in Lucknow- राजधानी में एक बार फिर ड्राइवर को थप्पड़ मारे जाने का मामला सामने आया है। लेकिन इस बार लड़की और विक्टिम कोई और है। रक्षाबंधन के दिन राजधानी की सड़कों पर एक लड़की ने ड्राइवर पर ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसा दिए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।