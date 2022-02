शिक्षामित्रों के लिए अखिलेश ने कही बड़ी बात, योगी ने युवाओं के लिए की बड़ी घोषणा

'समाजवादी वचन पत्र' में अखिलेश ने शिक्षामित्रों को नियमित अध्यापक बनाए जाने का वादा किया है। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर शिक्षामित्रों को नियमित अध्यापक बनाया जाएगा। समाजवादी पार्टी गठबंधन को वोट दें। वहीं दूसरी ओर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवा और शिक्षा को लेकर बड़ी घोषणा की है।

Published: February 11, 2022 09:32:49 am

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान गुरुवार 10 फरवरी को पूरा हो गया। 14 फरवरी को दूसरे चरण का मतदान होना है। इस बीच चुनावी मौसम में राजनीतिक दलों ने एक बार फिर मतदाताओं को लुभाने के लिए लुभावने वादे करना शुरू कर दिए हैं। एक ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी युवाओं को लेकर बड़ी बात कही है, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शिक्षामित्रों को लेकर बड़ी घोषणा की है।

Akhilesh Yadav and CM Yogi Big Announcement for Shikshamitra and Youth