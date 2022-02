UP Assembly Election 2022: रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी मथुरा में नहीं गए वोट डालने, बिजनौर में कर रहे हैं चुनाव प्रचार, भाजपा ने बनाया मुद्दा

Published: February 10, 2022 11:32:24 am

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की पहले चरण की वोटिंग के बीच राष्ट्रीय लोकदल के चीफ जयंत चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वह वोट नहीं डालेंगे। इसका कारण उनके रैलियों में व्यस्तता को बताया गया है। चौधरी ने कहा है कि वह रैलियों में व्यस्त हैं इसलिए वोट डालने मथुरा नहीं जा पाएंगे। दरअसल, गुरुवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ बिजनौर में चुनाव प्रचार का कार्यक्रम है। लिहाजा वह बिजनौर में गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने वहीं जाएंगे। इस बीच जयंत चौधरी ने लोगों से भारी संख्या में वोट डालने की अपील की है। उधर, चौधरी के इस फैसले पर बीजेपी ने कटाक्ष किया है। बीजेपी का कहना है कि जयंत चौधरी का वोट न डालना निराशजनक है। उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है।

UP Election 2022 RLD Chief Jayant Chaudhary not cast vote from mathura