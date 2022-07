भारत बंद का ऐलान, कारोबारी दाल-चावल और आटा में जीएसटी बढ़ाने पर विरोध

UP News: उत्तर प्रदेश में 16 जुलाई को भारत बंद का ऐलान है। खाद्य सामाग्री में 5 फीसदी जीएसटी लगाने पर कारोबारी व्यापार बंद करके विरोध करेंगे।

जीएसटी काउंसिल द्वारा अनब्रांडेड खाद्यान्नों पर 5 फीसदी टैक्स लगाने के प्रस्ताव के विरोध में 16 जुलाई को व्यापारी बंदी रखकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। जीएसटी काउंसिल ने गेहूं,आटा,दाल,चावल,गुड़, शहद जैसी अनब्रांडेड खाद्य वस्तुओं पर 5 फीसदी जीएसटी लगाने के प्रस्ताव की संस्तुति की है। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। राष्ट्रीय वरिष्ठ महामंत्री मुकुन्द मिश्रा ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी नहीं लगाया जाना चाहिए। 16 जुलाई को उत्तर प्रदेश के जिलों में बंदी रहेगी।

Announcement of Bharat protest against increasing GST in pulses, rice and flour