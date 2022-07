पत्नी ने पति से कराया युवती का दुष्कर्म, इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया वीडियो, जब भाई ने देखा...

UP News: उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक पत्नी ने अपनी पति से पहले युवती का दुष्कर्म कराया। इसके बाद वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया।

क्या हो अगर आप इंस्टा और फेसबुक पर वीडियो देख रहे हो और अचानक से किसी अपने का कोई गलत वीडियो सामने आ जाए। जाहिर सी बात है कि बड़ा झटका लगेगा। ऐसा ही एक मामला बदायूं के फैजगंज से सामने आया। भाई इंस्टाग्राम चला रहा था इसी दौरान उसे बहन के दुष्कर्म वीडियो दिखा। इतना देखते ही भाई सन्न रह गया। माता-पिता ने जब युवती से पूछा तो पता चला कि पति पत्नी ने मिलकर जबरदस्ती की।

Wife get raped her husband of Girl and uploaded the video on Instagram