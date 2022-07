हैवान बनीं सौतेली मां, 6 साल की बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर डाल दिया खौलता तेल, चिमटे से...

UP News: उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक मां ने हैवानियत सारी हदें पार कर दी। एक महिला होकर अपनी गोद ली बेटी का प्राइवेट पार्ट को जला दिया।

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक सौतेली मां का ऐसा कहर देखने को मिला कि सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा। एक 6 साल मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। महिला ने मासूम के प्राइवेट पार्ट पर खौलता तेल डाल कर उसे प्रताड़ित किया। इतना ही नहीं बल्कि इसके बाद उसे गर्म चिमटे से भी जलाया। मासूम इस दर्द को किसी बता भी नहीं पा रही थी। अंत में जब पिता को पता चला तो परिजनों ने एफआईआर दर्ज कराई।

Stepmother pouring boiling oil on the private part of a 6-year-old girl