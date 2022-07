बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे: ड्राइवर को झपकी आए तो जगा देगा बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे, पीएम करेंगे लोकापर्ण

UP News: उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जुलाई को लोकापर्ण करेंगे। एक्सप्रेस-वे की खासबात ये है कि हादसा होने से बचाएगा।

हाईवे पर तमाम हादसे ड्राइवर को झपकी आने से होते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के निर्माण में ऐसे हादसों से बचने का खास उपाय किया गया है। 296 किमी का यह एक्सप्रेस-वे ड्राइवर को नींद आने पर खुद ही जगा देगा। 120 किमी प्रति घंटा की रफ्तार के लिए बनकर तैयार इस सड़क के किनारों पर रेज्ड रिब लगाई गई हैं। नींद के झोंके में गाड़ी बहकी तो टायर दायीं या बायीं ओर रेज्ड रिब पर चढ़ेंगे। यह रिब गाड़ी को झकझोर देंगी और ड्राइवर जाग जाएगा।

