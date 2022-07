बिना ज्वाइन किए ही जेलर ने करा लिया तबादला, आखिर बांदा जेल में अफसरों को जाने का क्यों है खौफ

UP News: उत्तर प्रदेश की बांदा ने आखिर प्रदेश भर के जेल अधीक्षकों को क्यों डरा रही है। हाल ये है कि ज्वाइन करने से पहले ही अफसर तबादला करा ले रहें।

उत्तर प्रदेश के जेल अधीक्षक आखिर बांदा का चार्ज संभालने से क्यों डरते हैं? यहां तैनात किए गए तीसरे अधीक्षक ने भी ज्वाइन किए बिना ही तबादला करा लिया है। उन्हें बाराबंकी जेल भेजा जा रहा है। इससे पहले दो अधीक्षक बांदा से कतरा कर जा चुके हैं। 17 अक्टूबर 2021 से जेल प्रभारी अधीक्षक के भरोसे है। इसी जेल में चर्चित माफिया मुख्तार अंसारी बंद है। जिसकी वजह से बांदा जेल उप्र की सबसे संवेदनशील जेलों में शामिल है। तीसरा मौका है, जब तैनाती मिलने के बाद किसी अधीक्षक ने बांदा जेल संभालने से किनारा कर लिया है। बीते माह लखीमपुर खीरी से पवन प्रताप सिंह को बांदा ट्रांसफर किया गया था। उन्होंने अब तक चार्ज नहीं संभाला। डीआईजी जेल संजीव त्रिपाठी ने बताया कि पवन प्रताप सिंह का बांदा मंडल कारागार स्थानांतरण हुआ था। अब उनका बारांबकी कारागार स्थानांतरण किया गया है।

Transferred to jailer without joining officers afraid of going to Banda jail