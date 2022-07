‘कहीं मेरी बेटी भी तो लव-जिहाद का शिकार नहीं’, आखिर क्यों लोगों में इतना डर

Love Jihad: उत्तर प्रदेश में लव-जिहाद को लेकर मुख्यमंत्री के तेवर भले ही सख्त हों लेकिन अब मां-बाप को भी डर लगने लगा है।

मेरी बेटी कहीं लव जेहाद का शिकार तो नहीं बन रही। लड़के वालों का धर्म क्या है, उनकी हैसियत और प्रोफाइल क्या है। क्या विवाह करने के बाद बेटी खुश रह सकेगी। शादी से पहले इस तरह के संशय परिवारों की चिंता बढ़ा रहे हैं। आलम यह है कि ऐसी जानकारियां हासिल करने के लिए लड़की वाले प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी की मदद ले रहे हैं। उनका कहना है कि कानपुर में बढ़त लव जेहाद के मामलों को देखते हुए ऐसा करना मजबूरी है। ऐसे दो मामले हाल ही में सामने आए हैं, जहां परिवार प्रेम विवाह को तो तैयार हो गए पर एजेंसी के जरिए युवक की पूरी सूचना एकत्र कर रहे हैं।

Parents so Afraid about daughter not a victim of love-jihad