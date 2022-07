चिकन-मटन के हैं शौकीन तो जान लीजिए यूपी में इन जगहों में नहीं बिकेगा मांस, योगी सरकार का फैसला

Chicken Mutton Banned in UP: उत्तर प्रदेश में अब कई जगहों पर चिकन-मटन नहीं मिलेगा। योगी सरकार ने मांस बिक्री पर सख्त निर्देश दिए हैं।

योगी सरकार ने वृंदावन में मांस की बिक्री पर रोक लगाने के बाद अब उत्तर प्रदेश की अन्य जगहों पर भी रोक लगानी की तैयारी में हैं। अब मुख्यमंत्री योगी कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले खुले में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी ली है। अफसरों को निर्देश दिए जा चुके हैं। कांवड़ यात्रा के निर्धारित मार्गों पर खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगाने को कदम उठा रही है। अधिकारियों के अनुसार स्थानीय, जिला और पुलिस प्रशासन इसे सुनिश्चित करने के लिए मांस व्यापारियों से संपर्क कर रहा है।

