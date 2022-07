कानपुर में भैस को बचाने गए तीन युवको की मौत पर सीएम ने जताया दुःख, 2-2 लाख देंगे मुआवजा

Kanpur News: कानपुर के बिल्हौर में दो सगे भाइयों समेत तीन लोगों की मौत पर सीएम ने दुःख व्यक्त किया। सीएम ने दो-दो लाख मुआवजा देने की घोषणा की।

कानपुर के बिल्हौर थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहद्दीनपुर गांव में एक बड़ी घटना हो गई है। यहां एक भैंस को बचाने के चक्कर में दो सगे भाइयों समेत तीन लोगों की मौत हो गई। इस घटना में चौथा व्यक्ति नीचे उतर रहा था। उसी समय हुआ बेहोश होने लगा। जिसे ग्रामीणों ने तत्काल ऊपर खींच लिया और स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। उसकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। सीएम वे घटना पर दुःख व्यक्त किया। ट्वीट करते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की।

CM expressed grief over the death of three youth in Kanpur 2-2 lakh compensation