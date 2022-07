मुफ्त राशन पर यूपी सरकार का बड़ा फैसला, कार्ड धारकों को अब नहीं मिलेगा गेहूं

Free Ration In UP: उत्तर प्रदेश में भी राशन का संकट गहराने लगा है। कई जिलों ने अब गेहूं देना बंद कर दिया है। गरीबों से रोटी का टुकड़ा छिन गया।

उत्तर प्रदेश में इस बार कम गेहूं की खरीद का असर दिखने लगा। कोविड काल में यूपी सरकार द्वारा शुरू किए मुफ्त राशन में भी संकट के बादल दिखने लगे। कुछ जिलों में तो पंजाब और हरियाणा से गेहूं की खेप आ रही है। लेकिन कुछ जिलों ने अब राशन में गेहूं न देने की घोषणा कर दी है। प्रतापगढ़ के क्रय केंद्रों पर इस बार गेहूं की खरीद केवल आठ प्रतिशत हुई है। इस कारण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अब कोटे पर चार महीने तक गेहूं का वितरण नहीं होगा। केवल चावल ही बांटा जा रहा है। इससे गरीब वर्ग के परिवारों के सामने समस्या खड़ी हो गई है। प्रयागराज, बांदा, हमीरपुर में भी संकट गहरा रहा है।

UP government on free ration card holders will no longer get wheat