राष्ट्रपति चुनाव: ओपी राजभर का द्रौपदी मुर्मु को समर्थन कहा, अखिलेश को नहीं मेरी जरूरत, नौ रत्नों से हैं घिरे

President Election: ओमप्रकाश राजभर ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश को मेरे वोट की जरूरत नहीं इसलिए द्रौपदी मुर्मु को समर्थन देंगे।

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मु को समर्थन करने की घोषणा कर दी। शुक्रवार को एक प्रेस कांफ्रेंस करके उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान किया। इतना ही नहीं बल्कि अखिलेश यादव को लेकर भी कई बड़ी बातें बोली। उन्होंने कहा कि अखिलेश को मेरे वोट की जरूरत नहीं है। मेरे पास अमित शाह का फोन आया था इसलिए वह उनकी उनके सभी विधायक द्रौपदी मुर्मु को वोट करेंगे।

OP Rajbhar's support to Draupadi Murmu in the president election Akhilesh yadav doesn't need my vote