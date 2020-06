अयोध्या में शुरू हुआ रुद्राभिषेक, राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए बस थोड़ी देर में रखी जाएगी पहली ईंट

अयोध्या. अयोध्या में आज माहौल बदला-बदला सा है। पूरी फिजां राममय हो गई है। राम मंदिर का निर्माण का पहला चरण बुधवार से शुरू होने जा रहा है। तैयारियां पूरी हैं। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के पहले परिसर के कुबेर टीले पर शिव आराधना के लिए महंत कमल नयन दास पहुंच गए हैं। रुद्राभिषेक शुरू हो चुका है। साथ में दो वैदिक पंडित अभिषेक करा रहे हैं। पूजा पूरी होने के बाद राम मंदिर निर्माण की पहली ईंट रखी जाएगी।

कुबेर टीला पर एक प्राचीन शिव मंदिर है। पूजा का आयोजन यहीं किया जा रहा है। इस दौरान रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास, शिष्य आनंद दास व दीपक दास के साथ वैदिक पंडित इंद्रदेव मिश्र, नारद शास्त्री मौजूद हैं।

राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के प्रवक्ता महंत कमल नयन दास ने सोमवार को कहा था कि रुद्राभिषेक इस बात का प्रतीक होगा कि राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। पूजा कार्य सम्पन्न होने के बाद एलएंडटी के इंजिनियर्स, टेक्निकल स्टाफ रामजन्मभूमि परिसर के निर्माण कार्य का शुभारंभ कर देंगे। राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा, 'एलएंडटी के लोग जन्मभूमि स्थल पर लेवलिंग का काम कर रहे हैं। वे लोग खुद इस ऐतिहासिक मंदिर निर्माण का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक हैं।'

पीएम मोदी शिलान्यास समारोह में हिस्सा लेंगे :- रविवार को दिल्ली में राममंदिर ट्रस्ट के सदस्यों की बैठक हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अयोध्या आने का आमंत्रण दिया जाएगा। बैठक में नरेंद्र मोदी से शिलान्यास करवाने के लिए वक्त लेने और आगे की कार्ययोजना पर चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक शीघ्र ही राममंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर उन्हें राममंदिर के शिलान्यास के लिए अयोध्या आने का निमंत्रण देंगे। सूत्रों के अनुसार खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रस्अ के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। और पीएम मोदी शिलान्यास समारोह में हिस्सा लेंगे।

Ayodhya: Mahant Kamal Nayan Das arrives at Kuber Tila in Ram Janmabhoomi premises, for 'rudrabhishek'. He is the spokesperson of Mahant Nritya Gopal Das, the President of the Shri Ram Janambhoomi Teerth Kshetra Trust. pic.twitter.com/9Mz8xk2GND

We'll be meeting PM soon; date not fixed yet. These days PM isn't participating in any event due to #COVID19 outbreak, else he would've laid foundation stone of #RamMandir long back:Mahant KN Das,spokesperson of Mahant NG Das,President of Shri Ram Janambhoomi Teerth Kshetra Trust pic.twitter.com/K2I6nS2r6O