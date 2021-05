लखनऊ में ऑक्सीजन रीफिलिंग फैक्ट्री में हुआ ब्लास्ट, दो की मौत, पांच घायल

लखनऊ. Blast in lucknow Oxygen refilling factory two die. उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण (Coronavirus in UP) के चलते मेडिकल ऑक्सीजन (Medical oxygen) की मांग का दबाव अब ऑक्सीजन रीफिलिंग फैक्ट्रियां भी नहीं झेल पा रहीं। बुधवार का लखनऊ में इसके चलते एक हादसा हो गया। लखनऊ के चिनहट स्थित ऑक्सीजन रीफिलिंग फैक्ट्री में धमाका हो गया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई, पांच घायल हो गए। जानकारी होते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बचाव कार्य तेज करते हुए घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया।

मामला लखनऊ में देवा रोड मटियारी के पास स्थित केटी ऑक्सीजन प्लांट का है। यहां लगातार तीमारदारों की लंबी लाइनें लगी थी। मांग ज्यादा थी, इसलिए ऑक्सीजन बनाने व रिफिलिंग का काम लगातार जारी था। ऑक्सीजन प्लांट पर चौबीसों घंटे गैस रिफिलिंग को लेकर दबाव यूं बढ़ा कि रिफिलिंग के दौरान ही सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। इसमें दो लोगों की मौत हो गई है वहीं 5 घायल हो गए। प्लांट में काम कर रहे तमाम कर्मचारी मौके पर तैनात सुरक्षाकर्मी इस भी हादसेका शिकार हो गए। धमाका इतना जोरदार था कि प्लांट के ऊपर पड़ा शेड भी हवा में उड़ गया।

जानकारी होते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य तेज किया। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश भी घटनास्थल पर पहुंचे और राहत तथा बचाव कार्य की खुद मॉनीटरिंग की। पुलिस कमिश्नर ने भी घटनास्थल का जायजा लिया। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है।