अगर आपके घर में भी घट रहीं ये पांच घटनाएं तो आने वाला है ये बड़ा संकट

Chanakya Neeti in Patrika: महान राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री आचार्य चाणक्य का नीतिशास्त्र घर की संकट के पूर्वानुमान को भी बताता है।

Updated: April 27, 2022 10:28:33 am

आचार्य चाणक्य को राजनीति और अर्थशास्त्र का ज्ञाता माना जाता है। साथ ही लोगों ने यह भी अनुभव किया कि भौतिक जीवन के लिए उनके द्वारा बताई गई नीतियां भी जीवन को आसान बना देती हैं। आचार्य चाणक्‍य की नीतियों का पालन करके कोई भी व्‍यक्ति अपने जीवन को सरल और सुगम बना सकते है। साथ ही आने वाले मुसीबतों को पहले ही समझ उससे निपटने की तैयारी कर सकता है। आचार्य चाणक्‍य के नीतिशास्‍त्र के अनुसार, बुरा वक्‍त आने से पहले ही उसका आभास होने लगता है। अगर हम घर या आसपास घटने वाली कुछ घटनाओं पर गौर करें तो हमें बुरा वक्‍त आने का संकेत मिल जाएगा। नीतिशास्‍त्र में चाणक्य द्वारा 5 ऐसे ही संकेत के बारे में बताया गया है, जो घर परिवार पर आने वाले आर्थिक संकट विषय में पूर्व संकेत देते हैं।

Chanakya Neeti about Vastu Dosh and Financial Condition