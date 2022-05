विधायकों को योगी मंत्र- जातिवाद से बाहर निकलें, ट्रांसफर पोस्टिंग से दूरी बनाएं

CM Yogi Address to MLA: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट सत्र से पहले प्रदेश के विधायकों को संबोधित किया। इसमें सीएम ने तकनीकी युग के साथ-साथ सुशासन में रहकर काम करने की बात कही।

Updated: May 21, 2022 12:52:14 pm

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2.0 का पहला बजट सत्र होने जा रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में विधायकों को संबोधित किया। इसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी विधान सभा है। इसलिए अब समय के साथ हमको भी तकनीक के साथ आगे बढ़ना चाहिए। दरअसल, उत्तर प्रदेश में ई-विधानसभा तैयार हुई है। इसे लेकर सीएम ने विधायकों को तकनीकी युग से रूबरू कराया। इसके साथ ही इस पंचवर्षीय विधायकों को अपने लक्ष्य को निधारित करने के लिए कहा। सुशासन की शिक्षा देते हुए कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग जैसे कामों से दूर रहना है। अब से विधायकों के कामों की मेरिट भी तैयार होगी।

