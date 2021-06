सीएम योगी ने बच्चों के लिए मेडिकल किट वाहनों को दिखाई हरी झंडी, 50 लाख को दी जाएंगी दवाईयां

CM Yogi sends corona medikit for kids all over UP. 75 जिलों में 50 लाख बच्चों को निशुल्क मिलेगी दवाइयां.