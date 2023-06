दुधवा नेशनल पार्क में मरे दो-तीन बाघों की मौत का Chief Minister Yogi ने लिया संज्ञान

लखनऊPublished: Jun 10, 2023 09:06:41 am Submitted by: Ritesh Singh

Chief Minister Order On The Death Of Tigers: वन विभाग के मंत्री ने रात में ही सभी अधिकारियों को किया तलब, दो-तीन बाघों की मौत को लेकर जल्द रिपोर्ट की मांग।

रात में ही दुधवा पहुंचे वन मंत्री

Dudhwa National Park: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुधवा नेशनल पार्क में पिछले कुछ दिनों में दो-तीन बाघों की मौत की खबर का संज्ञान लिया है। उन्होंने प्रदेश के वन एवं पर्यावरण स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना, अपर मुख्य सचिव वन मनोज सिंह और वन विभाग के सभी अधिकारियों को तुरंत दुधवा नेशनल पार्क जाकर विस्तृत जांच कर रिपोर्ट को जल्द से जल्द प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं।