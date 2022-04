गोबर से चलेगी 'कार', 50 हज़ार गायों, बैल का रोज़ होगा इस्तेमाल, महंगे पेट्रोल से मुक्ति

उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं से परेशान चल रहे यहाँ के किसानो के लिए खुश खबरी है। अब वो इन्हीं आवारा पशुओं के गोबर को बेच कमाई कर सकते हैं। इससे इन आवारा जानवरों से अब फायदा होगा।

उत्तर प्रदेश में आवारा पशु की समस्या से लोग काफी परेशान हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए एक योजना बनायी है। इस योजना में 50,000 आवारा मवेशियों को 100 दिनों के भीतर आश्रय दिया जाएगा। आने वाले छह महीने में यह संख्या 1 लाख तक जा सकती है। इसके साथ ही प्राकृतिक आवास में मवेशियों को रखने के लिए पूरे राज्य में कम से कम 50 बड़े गौशाला का निर्माण भी शामिल है। इसके अलावा प्रत्येक जिला मजिस्ट्रेट को प्रति दिन कम से कम 10 आवारा गायों के लिए आश्रय सुनिश्चित करने का लक्ष्य दिया गया है।

Yogi will Made CNG by Gobar Symbolic Photo to Show