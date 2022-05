बच्चों में ये हैं लक्षण तो हो जाए सतर्क, यूपी में तेजी से बढ़ा कोरोना ग्राफ, 331 नए संक्रमित

Corona in Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले हर दिन बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में कुल 331 नए मामले दर्ज हुए।

Updated: May 04, 2022 12:45:10 pm

उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितो की बढ़ती संख्या देखते हुए ऐसा लग रहा है कि लापरवाही तबाही की ओर ले जा रही है। दिल्ली में बढ़ते संक्रमण और प्रदेश में हो रही लापरवाही से कोरोना पैर पसार रहा है। हालांकि ठीक होने वालों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। इस दौरान बच्चों में खांसी गंभीर समस्या बन कर उभरी है लेकिन खांसी को लापरवाही में नहीं लेना होगा। बच्चों की खांसी में खुद से सीरप का प्रयोग भी घातक हो सकता है। अभी दिल्ली में फॉल्कोडिन सीरप से बच्चों की मौत की घटना सामने आई है। बच्चे को 15 दिन तक खांसी आती रहे तो टेस्ट कराने होंगे।

Covid Cases Increased in Uttar Pradesh Be alert for Children