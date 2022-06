इमारत के नीचे ही बना था अग्निकुंड,  जिंदा फेंक दिए थे लोग, खौफनाक दास्तान से कांप जाएगी रूह

Riots: उत्तर प्रदेश में दंगों का ग्रहण पुराने समय से ही रहा है। दंगा के दृश्य ऐसी की जानकर रूह कांप जाए। दशकों बाद अब गुनहगारों को...

निराला नगर में दो बस भरकर दंगाई पहुंचे थे। मकसद था जहां सिख समुदाय के लोग दिखे उन्हें सबक सिखा दो। जिस इमारत पर दंगाइयों ने धावा बोला उसके नीचे बाकायदा एक अग्निकुंड तैयार किया गया। दो लोगों को उस अग्निकुंड में फेंककर जिंदा जला दिया गया। यही घटना नहीं इसके आसपास की दुकानों में भी दंगाइयों ने हमला बोला और लूटपाट को अंजाम दिया। हर तरफ दहशत का माहौल था। कुछ नहीं था तो वह है सुरक्षा का अहसास। क्योंकि पुलिस भी वहां पर किसी मदद को पहुंच नहीं पाई थी। घटना में बयान दर्ज कराने वाले लोगों ने एसआईटी को इस पूरी घटना के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई है।

