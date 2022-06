चौरासी दंगों के गुनहगारों की गिरफ्तारियां बहुत जल्द, 72 आरोपितों की सूची में बड़े नाम

Riots in India: 72 आरोपितों की लिस्ट फाइनल, अगले सप्ताह गिरफ्तारियां शुरू हो जाएंगे। नई सड़क हिंसा के चलते पिछले सप्ताह होनी थीं गिरफ्तारियां रुक गईं। अगले सप्ताह टीमें बनाकर की जाएंगी गिरफ्तारियां।

1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के गुनहगारों की गिरफ्तारियां अगले सप्ताह से शुरू करने की तैयारी है। अब तक 72 आरोपितों के नामों की सूची तैयार हो चुकी है। सिख समुदाय इंसाफ के लिए पिछले 37 वर्षों से इंतजार कर रहा है। वर्ष 2018 में अखिल भारतीय दंगा पीड़ित राहत कमेटी 1984 ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर कानपुर दंगों की जांच सीबीआई से कराने या एसआईटी गठन की मांग की थी। रिट का आधार गुरुद्वारा भाई बन्नो साहिब के पूर्व प्रधान की नगर के थानों से मांगी गई आरटीआई के जवाब बने। सुप्रीम कोर्ट ने 22 फरवरी 2019 को राज्य सरकार को एसआईटी गठन कर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए। इस दंगे में 127 लोगों की जानें गई थीं।

Arrests of the culprits of eighty-four riots very soon