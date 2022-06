बड़ी खबरः मुफ्त राशन पात्रों को इस महीने नहीं मिलेगा राशन, जानिए बड़ी वजह

Free Ration Scheme: उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मुफ्त राशन पात्रों को राशन नहीं मिल पाएगा। इसके पीछे बड़ी वजह है। सरकारी गोदामों से अभी तक अनाज उठा ही नहीं।

इस बार उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में मुफ्त राशन को लेकर मारामारी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों को राशन मिल भी न पाए। इसके पीछे वजह हैं राशन डीलर। राशन डीलर सरकारी गोदाम से खाद्यान नही उठा रहे हैं। यह राशन डीलर तौल न होने और 27 रुपये प्रति कुतल भाड़ा देने का विरोध कर रहे हैं। इसे लेकर सोमवार को जिला पूर्ति अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा था। लेकिन अब तक कोई सुनवाई नही हुई।

Free Ration will not be available in some districts of UP