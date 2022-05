मुफ्त राशन को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, कार्ड निरस्तीकरण पर नए निर्देश

Free Ration Card Update: उत्तर प्रदेश में मुफ्त राशन को लेकर सीएम योगी ने बड़े बदलाव करने के साथ ही अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। मुफ्त राशन पर अधिकारी ही नहीं बल्कि सीएम भी नजर रखेंगे।

Updated: May 19, 2022 12:59:13 pm

उत्तर प्रदेश में इन दिनों अपात्र राशन कार्ड धारको के राशन कार्ड निरस्त किए जा रहे हैं। सरकार के नए नियमों के हिसाब सिर्फ जरूरतमंद और गरीबों को ही मुफ्त राशन दिया जाएगा। जिसके बहाद जिलों वार सूची तैयार करके राशन कार्ड निरस्त हो रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित करते कहा कि यदि कार्ड निरस्तीकरण में किसी जरूरतमंद का राशन बंद हुआ तो खैर नहीं होगी। दरअलस, अपात्रों से राशन वसूली पर विपक्षों के कटाक्ष के बाद सीएम योगी ने कड़े रुख अपनाएं हैं।

Free Ration in UP CM Yogi Instructed to Officer Ration Card cancelled