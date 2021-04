सरकारी नौकरी करने वाले पति-पत्नी को लेकर बड़ी खबर, चुनावी ड्यूटी से मिल गई राहत, जारी हुआ ये आदेश

लखनऊ. यूपी पंचायत चुनाव में निर्वाचन आयोग ने सरकारी नौकरी करने वाले दंपति में से एक आदमी को चुनाव ड्यूटी से छूट देने का ऐलान किया है। इस बार किसी एक की ही चुनाव में ड्यूटी लगाई जाएगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के दौरान लाखों सरकारी कर्मारियों की ड्यूटी इलेक्शन को पूरा कराने के लिए लगनी है। ऐसे में वे लोग इससे ज्यादा परेशान थे, जो पति-पत्नी दोनों सरकारी नौकरी करते थे। ऐसे लोगों को इस बार चुनाव आयोग ने बड़ी राहत दी है। चुनाव आयोग के इस फैसले के आने के बाद सरकारी नौकरी करने वाले वे दंपति काफी खुश हैं, जो पति-पत्नी दोनों सरकारी नौकरी करते हैं। इस बार उनमें से एक आदमी को राहत मिलेगी, जिससे चुनाव के दौरान वह अपने निजी जीवन का काम संभाल सकेंगे।

सरकारी नौकरी करने वाले दंपति में से किसी एक की लगेगी ड्यूटी

दरअसल उत्तर प्रदेश यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर ने राज्य निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखकर बताया था कि अगर पति-पत्नी दोनों सरकारी टीचर हैं और उन दोनों की ड्यूटी चुनाव में लगती है तो उनके सामने बच्चों की देखभाल करने का संकट पैदा हो जाता है। उन्होंने पत्र में लिखा था कि ऐसे में कई बार उनके बच्चों को नुकसान भी पहुंचता है। इसलिए सरकारी नौकरी करने वाले दंपति में किसी एक व्यक्ति की ही चुनाव में ड्यूटी लगाने के लिए राजेंद्र सिं राठैर ने आयोग से आग्रह किया था। इस पत्र पर संज्ञान लेते हुए निर्वाचन आयोग ने अब यह आदेश जारी किया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए बकायदा एक पत्र सभी जिला अधिकारियों को भी जारी कर दिया है।

If a married couple, working as govt employees, file an application seeking relief from poll duty for one of them to look after their children if both of them have been assigned poll duties, then application be taken into consideration: UP State Election Commission pic.twitter.com/4E1pMNL3XH