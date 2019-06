ICC WC 2019 : भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच भिड़ंत आज, जानें- क्या बोले यूपी के क्रिकेटर

लखनऊ. आईसीसी विश्वकप क्रिकेट टूर्नामेंट के आठवें मैच में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच साउथ हैम्पटन में भिड़ंत होगी। मैच दोपहर तीन बजे से खेला जाएगा। भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला खेलेगी, वहीं दक्षिण अफ्रीकी टीम अब तक दो मैच खेली है और उसे दोनों में ही हार का सामना करना पड़ा है। विराट कोहली की टीम जहां इस मैच को जीतकर जीत से अपने अभियान का आगाज करना चाहेगी, वहीं अफ्रीकी टीम को टूर्नामेंट में पहली जीत की तलाश होगी। इस मैच में जसप्रीत बुमराह के अलावा गेंदबाजी का जिम्मा उत्तर प्रदेश की तिकड़ी (भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी और कुलदीप यादव) के पास होगा। हालांकि, मौसम और ग्राउंड के मिजाज पर मैच से थोड़ा पहले ही अंतिम प्लेइंग इलेवन तय होगी। विश्वकप का खुमार यूपी के साथ-साथ देश भर क्रिकेट प्रेमियों पर छाने लगा है। खासकर कुलदीप यादव को लेकर कानपुर के लोग खासे उत्साहित हैं। गौरतलब है कि भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, जबकि कुलदीप यादव कानपुर से हैं।

यह भी पढ़ें : लखनऊ को मिली भारत-दक्षिण अफ्रीका के मैच की मेजबानी

आज ईद के त्यौहार ने विश्व कप में भारत के आगाज को और शानदार बना दिया है। लखनऊ-कानपुर समेत बड़े महानगरों से लेकर छोटे गांवों तक में क्रिकेट का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। यूपी क्रिकेट टीम के कप्तान युवा बल्लेबाज अक्षदीप नाथ का कहना है कि जिस तरीके से भारतीय क्रिकेट टीम अभी खेल रही है, उसके लिए किसी भी टीम को हराना आसान नहीं होगा। चौथे नंबर की समस्या पर युवा बल्लेबाज का कहना है कि लोकेश राहुल भी इस स्थान के लिए फिट बल्लेबाज हैं। यूपी रणजी टीम का हिस्सा रहे बल्लेबाज हिमांशु असनोड़ा का कहना है कि हमारी टीम निश्चित ही यह मैच जीत सकती है। उन्होंने कहा कि दो मैच हारने के बाद प्रेशर में दक्षिण अफ्रीकी टीम है। क्रिकेटर सुरेश रैना ने भारतीय टीम को शुभकामनाएं दी हैं।

A million emotions & a lot of fond memories running through my mind as I write this. Time to repeat history. Good luck, team India let's get the cup home. #INDvSA #WC2019