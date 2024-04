गोंडा में विपक्ष पर बरसे केशव प्रसाद मौर्य, बोले- जनता सपा सरकार की गुंडई और अपराधीकरण को भूली नहीं है

Submitted by:

Lok Sabha Election 2024: केशव प्रसाद मौर्य ने आज गोंडा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव बहुत गंभीर तनाव में हैं, वह चुनाव हार रहे हैं। सपा का खाता खुलने वाला नहीं है, उनका वर्तमान भी अंधकार में है और भविष्य भी अंधकार में है।

Keshav Prasad Maurya lashed out at opposition in Gonda