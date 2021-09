ट्रेन में मिडिल बर्थ वालों के लिए होता है यह नियम, पालन न करने पर हो सकती है परेशानी

Know About These Rules Relating to Middle Birth of Train- अक्सर ट्रेन में लोग अपनी पसंद अनुसार सीट का चुनाव टिकट लेते हुए करते हैं। कई लोगों को अपर बर्थ पसंद होती है तो कुछ को मिडिल या लोअर बर्थ पर बैठना अच्छा लगता है।