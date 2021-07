Uttar Pradesh Block Pramukh Chunav : ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए 10 जुलाई को पड़ेंगे वोट

लखनऊ. UP block pramukh polls on July 10 उत्तर प्रदेश ब्लॉक प्रमुख चुनाव (chairperson of the kshetra panchayats) के लिए आठ जुलाई को नामांकन और 10 जुलाई को मतदान व मतगणना होगी। इस ऐलान के बाद ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है।

यूपी में 75 जिला पंचायत अध्यक्षों में एक भी मुसलमान नहीं

अधिसूचना जारी :- सोमवार को ब्लाक प्रमुख चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी करने के बाद अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह (Manoj Kumar) ने बताया कि राज्यपाल ने राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख के सामान्य निर्वाचन-2021 के लिए 5 जुलाई से 10 जुलाई तक का समय तय किया है। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव संबंधी विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया।

यूपी में ब्लॉक प्रमुख के 826 पद :- यूपी में ब्लॉक प्रमुख के 826 पद हैं। जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 5, अनुसूचित जाति के लिए 171, पिछड़ी जाति के लिए 223 पद आरक्षित हैं। कुल 75852 क्षेत्र पंचायत सदस्य चुने गए हैं।

10 जुलाई को मतदान :- आयोग के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी पांच जुलाई को ही चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी कर देंगे। प्रमुख पद के लिए नामांकन व नामांकन पत्रों की जांच आठ जुलाई को होगी। नामांकन वापसी की कार्यवाही नौ जुलाई को की जाएगी। 10 जुलाई को मतदान व मतगणना के लिए तय किया गया है।

विस्तृत कार्यक्रम

नामांकन 8 जुलाई 11 बजे से 3 बजे तक

नामांकन पत्र जांच 8 जुलाई 3 बजे से कार्य की समाप्ति तक

नाम वापसी 9 जुलाई 11 बजे से 3 बजे तक

मतदान 10 जुलाई 11 बजे से 3 बजे तक

मतगणना 10 जुलाई 3 बजे से कार्य की समाप्ति तक