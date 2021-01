मायावती के 65वें जन्मदिन पर छिड़ी बहस, कौन होगा राजनीतिक वारिस

-बसपा सुप्रीमो मायावती का 65वां जन्मदिन बेहद सादगी से मनाया गया

-अचानक राजनीतिक हल्कों में बहस छिड़ी कि मायावती का अगला वारिस कौन

Lucknow who will be BSP Mayawati Political heir