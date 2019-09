Weather Alert : बारिश को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी, लखनवाइट्स बोले- अब दर्शन दो सूर्यदेव

लखनऊ. बीते चार दिनों से लखनऊ सहित यूपी के कई जिलों में हो रही बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अलर्ट (Weather Alert in UP) के बाद लखनऊ सहित कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद हैं। लखनऊ में न्यूनतम पारे का तापमान 23 डिग्री तक पहुंच गया है। शनिवार को आसमान में भले ही काले-काले बादल छाये हैं, लेकिन बारिश से कुछ राहत जरूर मिली। इसके चलते नौकरीपेशा लोग बिना भीगे समय से ऑफिस पहुंच सके। हालांकि, मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई शहरों में और बारिश की संभावना जताई है। करीब बीते एक हफ्ते से रुक-रुककर हो रही बारिश ने लोगों को परेशान रखा है। बारिश को लेकर लोग सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं।

ट्वविटर पर बीते दिनों से हैशटैग LucknowRains ट्रेंड कर रहा है। इस हैशटैग के जरिये बारिश से परेशान तमाम लोग अपने कमेंट्स दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि उन्हें बारिश ने बंदी बना लिया है तो कह रहा है कि समझ में नहीं आ रहा कि मैं लखनऊ में हूं या चेरापूंजी में। कइयों ने सूर्यदेव से दर्शन देने की अपील की है। एक ट्विटर यूजर निशिकांत त्रिवेदी कहते हैं कि मौसम सच में बेइमान हो गया है। पता नहीं चल रहा है कि लखनऊ पर इंद्र देवता मेहरबान हैं या फिर खफा। पढ़िए- ऐसे ही यूजर्स की प्रतिक्रिया-

यह भी पढ़ें : अभी कम से 15 दिन और होगी जोरदार बारिश, इस बार टूट जाएगा यह रिकॉर्ड





लखनऊ की बारिश पर यूजर्स के मजेदार ट्वीट

- Siddhant Mishra : Somebody please go and put diapers on the clouds. I’m sick of this rain.

- Aarushi Singh : Apparently monsoon forgot to come in June/July and now we're havin them in September? What the heck?

- Krishnstre : महाराज इंद्र भगवान सब से ज्यादा लखनऊ वालों पर मेहरबान हैं। लगातार कई दिन से बारिश की झड़ी लगी है।

- Rishabh Chaturvedi : Baal katwaane Aaya Hu..lag Raha Hain Ghar jaakar nahaane ki zarurat hee nae padegi because #LucknowRains.

- Amit Shukla : Dear Rain, Google Maps seems to have given you the wrong direction. Please leave before the CM bans you too.

- Rishi Shakya : एक सीजन में शिमला, एक में राजस्थान और अब तो हद हो गयी बारिश वेनिस जैसा विदेशी माहौल दे रही है।

- Rishi Shakya : राम लला हम आएंगे, तालाब वहीं बनाएंगे

- Ramesh Pandey : पहले इस बात का मलाल की बारिश देखने को नहीं मिलती...अब इस बात की फ़िक्र कि कब बंद हो ये बारिश....पर शहर धुल गया है, सब्ज़ रंग है और हवा भी ठंडी हो गयी है।

- Rishabh Chaturvedi : अगर तूफानी बारिश में भी काम पर आ रहे हो तो... 91.1% ज़िंदा हो तुम....

- विक्रमादित्य सिंह : चेरापूंजी नहीं आज तो मौसिनराम बन गया

- Rishi Shakya : We Miss You सूर्यदेव..



यह भी पढ़ें : अगले 24 घंटे में बदलेगा यूपी का मौसम, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट