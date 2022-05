लाउडस्पीकर को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, अब यहां बजेंगे स्पीकर

Loudspeaker Action: प्रदेश में लाउडस्पीकर मामला एक फिर से उभरा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लाउडस्पीकर को लेकर नया बड़ा ऐलान किया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस निर्णय के बाद कि धर्मस्थलों से उतारे गए लाउडस्पीकर स्कूलों को दिए जाएं, गोरखनाथ मंदिर ने दो लाउडस्पीकर जिला प्रशासन को सौंपे हैं। वहीं, इसके लिए दोनों संप्रदायों के धर्मगुरुओं ने एक साथ पहल की और अफसरों की मौजूदगी में लाउडस्पीकर दान किए गए। इसके लिए दोनों संप्रदायों के धर्मगुरुओं ने एक साथ पहल की और अफसरों की मौजूदगी में लाउडस्पीकर दान किए गए।

Mandir Masjid Loudspeaker Now Giving to School After CM Yogi order