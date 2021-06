वैक्सीन लगवाने में पुरुष महिलाओं से ज्यादा एक्टिव, युवा वर्ग भी आगे

Men ahead of women in getting Corona Vaccination done- कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उत्तर प्रदेश में टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत हो चुकी है। प्रदेश में अब तक कुल 2.71 करोड़ लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। वहीं इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि महिलाओं के मुकाबले पुरुषों ने ज्यादा वैक्सीन लगवाई है।