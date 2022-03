Mini Portable AC: धड़ल्ले से बिक रहा 400 रुपये का मिनी एसी, मिनटों में कमरा कर देगा कूल, बिजली बिल भी न के बराबर

मार्केट में पोर्टेबल कूलिंग डिवाइस के तौर पर मिनी एसी की डिमांड बढ़ रही है। यह एसी दिखने में जितना छोटा है, रूम को ठंडा करने में उतना ही असरदार है। खास बात यह है कि इसकी प्राइस भी ज्यादा नहीं है और इसे स्टडी टेबल के पास या किसी भी जगह रखा जा सकता है।

Published: March 13, 2022 12:21:07 am

Mini Portable AC: गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है। मार्च अंत कर गर्मियां भारत में पूरी तरह से पैर पसार चुकी होगी। इस मौसम में एयर कंडीशनर यानी कि एसी का इस्तेमाल बहुत होता है। लेकिन यह एसी हर कोई नहीं खरीद पाता। मगर, अब यह परेशानी भी दूर हो गई है। मार्केट में पोर्टेबल कूलिंग डिवाइस के तौर पर मिनी एसी की डिमांड बढ़ रही है। यह एसी दिखने में जितना छोटा है, रूम को ठंडा करने में उतना ही असरदार है। खास बात यह है कि इसकी प्राइस भी ज्यादा नहीं है और इसे स्टडी टेबल या बेड के पास या किसी भी जगह रखा जा सकता है। अगर आप भी इसे खरीदने चाहते हैं तो आज हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं, जिससे कि आप समझ सकें कि यह डिवाइस आपके लिए कैसा रहेगा।

Mini Portable AC Low Electricity Bill available in Market at Low Rate