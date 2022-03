Russia Ukraine War: साइकिल आम आदमी की पहुंच से बाहर, होली से पहले इतनी महंगी हो गई ये चीजें

मेटल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी से साइकिल की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। नए दर पर साइकिल की आपूर्ति होगी जिसके लिए ई-मेल किया गया है। मार्केट में बढ़ी हुई कीमतों के साथ साइकिल की खरीदारी होगी।

Russia Ukraine War: रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से अंतरराष्ट्रीय और स्थानीय बाजार में मची उथल-पुथल का भी असर देखने को मिलेगा। रूस-यूक्रेन युद्ध का अप्रत्यक्ष असर कच्चे माल की कीमतों पर सीधा दिख रहा है। मेटल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी से साइकिल की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। नए दर पर साइकिल की आपूर्ति होगी जिसके लिए ई-मेल किया गया है। मार्केट में बढ़ी हुई कीमतों के साथ साइकिल की खरीदारी होगी। इसकी एक वजह कोरोना के कारण बंद हुई मार्केट और व्यापार पर पड़ा असर भी है। कंपनियां पुराने रेट पर माल देने से इंकार कर रही हैं। साइकिल विक्रेत तौफीक कहते हैं कि कंपनियों ने शर्त रखी है कि जिस दिन माल बेचा जाएगा उस दिन के रेट के मुताबिक दाम देना होगा। नए रेट में साइकिल 500 से 2000 रुपये महंगी हो गई है।

