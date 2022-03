ईवीएम में साइकिल निशान पर फेवीक्विक लगाकर मतदान प्रभावित करने का आरोप, सपा ने की शिकायत

आरोप है कि चंदौली में एक बूथ पर साइकिल निशान वाले बटन पर किसी ने फेवीक्विक डाल दिया। इस कारण मतदान कुछ देर तक बाधित रहा। हालांकि, बाद में चंदौली पुलिस ने बताया कि मतदान दोबारा शुरू हो गया है।

उत्तर प्रदेश में सोमवार सात मार्च को सातवें और अंतिम चरण की वोटिंग (Uttar Pradesh Assembly Election 2022) हो रही है। मतदान की शुरुआत से ही हर चरण की तरह इस चरण के लिए भी समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) ने चुनाव आयोग से खराब ईवीएम मशीन और प्रभावित हो रहे मतदान को लेकर शिकायत शुरू कर दी है। आरोप है कि चंदौली में एक बूथ पर साइकिल निशान वाले बटन पर किसी ने फेवीक्विक डाल दिया। इस कारण मतदान कुछ देर तक बाधित रहा। हालांकि, बाद में चंदौली पुलिस ने बताया कि मतदान दोबारा शुरू हो गया है।

Samajwadi Party Allegations Feviquick was put on Cycle Mark in EVM