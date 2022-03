Uttar Pradesh Assembly Election 2022: मतदान में पिछड़े शहरी, ग्रामीण इलाकों में भारी संख्या में हो रही वोटिंग

यूपी में अंतिम चरण का मतदान चल रहा है। इस चरण में वाराणसी समेत आसपास के नौ जिलों की 54 सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह 9 बजे तक औसत 8.58 प्रतिशत मतदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र के लोगों के मुकाबले अधिक मतदान हुआ।

यूपी में अंतिम चरण का मतदान चल रहा है। इस चरण में वाराणसी समेत आसपास के नौ जिलों की 54 सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह 9 बजे तक औसत 8.58 प्रतिशत मतदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र के लोगों के मुकाबले अधिक मतदान हुआ। वाराणसी में आठ विधानसभा क्षेत्र हैं। इसमें तीन इलाके दक्षिणी, उत्तरी और कैंट शहरी इलाके हैं। जबकि बाकी पांच ग्रामीण इलाके हैं। तीनों शहरी इलाके में 9 बजे तक आठ प्रतिशत से भी कम वोट पड़े। अभी तक इसमें सबसे कम वोट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाले दक्षिणी इलाके में पड़े थे।

UP Assembly Election 2022 Voting More in Rural area than Urban area