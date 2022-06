MLC Election 2022: BJP और SP के उम्मीदवारों का नामांकन पूरा, बिना विरोध बनेंगे 13 विधायक

उत्तर प्रदेश की विधान परिषद को अब 13 नए सदस्य मिलेंगे। इन सभी का नामांकन अब पूरा हो चुका है। ये सभी भाजपा और सपा के सदस्य हैं, जिनका निर्विरोध चुना जाना तय है।

उत्तर प्रदेश में खाली होने जा रही 13 विधान परिषद की सीटों पर सभी प्रत्याशियों का निर्विरोध चुना जाना तय हो गया है। क्यूंकी किसी भी पार्टी ने अतिरिक्त किसी उम्मीदवार को नहीं खड़ा किया है। ऐसे में भाजपा 9 और सपा के 4 प्रत्याशी सीधे निर्विरोध जीत चुके हैं। इसके पहले राज्यसभा की 11 सीटों के लिए भी सभी 11 प्रतायशी निर्विरोध चुने गए थे।

File Photo of CM Yogi Adityanath and Akhilesh Yadav During MLC Elections 2022