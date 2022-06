हमारे घरों पर बुलडोजर चलाने की सोची भी तो हम सड़कों पर कफ़न बाँध कर निकलेंगे

उत्तर प्रदेश के कानपुर में हिंसा के बाद अब लगातार बयानबाजी का दौर चल रहा है. जिसमें नूपुर के समर्थन में तमाम हिंदूवादी संगठन भी आ चुके हैं. ऐसे में कानपुर के शहर काजी ने एक और भडकाऊ बयान जारी किया , जिसमें कहा गया है कि अब मुसलमान चुप नहीं बैठेगा। सर पर कफ़न बांधकर सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं हम.

उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुई हिंसा को लेकर पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है. जिसमें अब तक इस्लामिक देशों के दबाव में मुहम्मद पर बयान देने वाली नूपुर को भाजपा ने पार्टी से निकाल दिया है. वहीं कानपुर से शहर काजी मौलाना अब्दुल कुद्दूस हादी का एक बयान सामने आया है. इसमें उन्होंने कहा कि, अगर पुलिस एकतरफा कार्रवाई करते हुए हमारे घरों पर बुलडोजर चलाएगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे. हम सड़क पर कफन बांधकर निकलेंगे. उन्होंने पुलिस कमिश्नर से भी शिकायत की है, उनका कहना है कि पुलिस के एक्शन से एक समुदाय में असंतोष है. शहर काजी का दावा है कि बम फेंके जाने का जो नया वीडियो सामने आया है. उसमें हिन्दू पक्ष के लोग बम फेंकते दिखाई दे रहे हैं. हालांकि, यह जांच के बाद ही साफ हो सकेगा।

Symbolic Pics of Kanpur Violence to show shahar kazi bayan on hinsa